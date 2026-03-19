Comunicato Stampa: Kimbo dedica la sua nuova campagna di comunicazione ai cittadini del Lazio e di Roma
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La creatività si articola in una campagna multi-soggetto che racconta “on the road” le diverse miscele presenti nel vasto assortimento di gamma di Kimbo, la sua qualità, il suo patrimonio culturale.
Per dare vita ad un racconto autentico, legato al rito del caffè e alla convivialità italiana, nel cuore di Roma, al Rione Prati, è stato allestito un
Ma non è tutto.
Kimbo conferma la sua presenza anche in quattro grandi centri commerciali -
Completano l'investimento totale la presenza della campagna Kimbo presso il network X-TRACK della Metropolitana di Roma (nei punti di attesa dei passeggeri), ed una forte affissione tradizionale - a mezzo poster, fermate bus e pensiline - nelle aree strategiche degli altri capoluoghi di provincia del Lazio:
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa