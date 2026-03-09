Comunicato Stampa: Auto di Telenuovo vandalizzata a Padova

Ansa 09 marzo 2026 a

“Un atto vile e inaccettabile, di una sconcertante stupidità: scrivere ‘Giornalista terrorista' sull'auto di servizio di una troupe del TgPadova è un gesto intimidatorio che va condannato con fermezza. Ai giornalisti e alla redazione di Telenuovo va la piena solidarietà del Consiglio Regionale e la mia personale”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in merito al vandalismo avvenuto a Padova, dove ignoti hanno imbrattato con vernice spray il mezzo della Tv, parcheggiato in Piazza delle Erbe mentre la troupe era impegnata in centro.

“Colpire chi fa informazione significa colpire un servizio ai cittadini. Il confronto si fa con le idee, non con le scritte e le intimidazioni, per altro anonime e certamente poco coraggiose”, aggiunge Zaia.

“Auspico che i responsabili vengano individuati al più presto e sanzionati con decisione. Sono certo, conoscendo i giornalisti di Telenuovo e la loro professionalità, che questo gesto non cambierà di una virgola il loro operato”, conclude Zaia.

