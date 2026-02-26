Comunicato Stampa: SEMAFORO VERDE PER ASI IN PISTA SPRING EXPERIENCE

Ansa 26 febbraio 2026 a

a

a

Domenica 1° marzo 2026 torna l'appuntamento con “ASI in Pista Spring Experience”, lo speciale track day organizzato dall'ASI al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV). Un evento riservato alle auto storiche costruite fino al 2005 e a quelle da competizione costruite fino al 1995 suddivise nelle categorie Turismo, Formula, Sport Prototipi e Rally.

Sono un centinaio le vetture iscritte, in rappresentanza di un'ampia varietà di epoche e tipologie. Quella in assoluto più datata è del 1948, una “Sport” allestita artigianalmente sull'autotelaio della popolare Fiat 500 “Topolino”. Nel secondo dopoguerra, infatti, la ripresa delle competizioni automobilistiche spinse molti piccoli costruttori a convertire le “vecchie” utilitarie in agili sportive per dare sfogo alla voglia di corse e di velocità. A farle da contraltare, l'auto più recente e prestazionale presente all'evento: una Ferrari 612 Scaglietti del 2005. Vera granturismo all'italiana appena entrata nel novero delle “youngtimer” come fresca ventennale. Quasi ottant'anni di differenza tra le due (oltre che molti cilindri e moltissimi cavalli…) ma la stessa voglia di condividere una grande passione da parte dei rispettivi proprietari.

Il vero spirito di “ASI in Pista” è proprio quello di far trascorrere ai collezionisti e agli appassionati una giornata di motori a 360°, immersi in un paddock variopinto e variegato e con la possibilità di scendere in pista in piena sicurezza per il solo piacere di guidare.Il programma prevede turni di giri liberi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con le auto suddivise in batterie in base all'epoca e alla tipologia. Come ormai tradizione verrà assegnato il trofeo “Best of Paddock” ed i premi di categoria per le auto più rappresentative. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI