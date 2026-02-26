Comunicato Stampa: Seconda commissione ascolta soggetti portatori di interesse sul DEFR 2026- 2028 e Nota Aggiornamento

Ansa 26 febbraio 2026 a

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza degli assessori regionali Venturini e Ruzza, ha ospitato oggi in audizione i soggetti portatori di interesse in ordine al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e alla sua Nota di Aggiornamento.

In particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo sul tema oggetto di consultazione rappresentanti di: Agenzia Regionale Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV); Associazione Regionale Ater del Veneto (ARAV); Ente Parco Regionale Colli Euganei; Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile; Ente Parco Regionale Lessinia; Ente Parco Regionale Delta del Po; Regole d'Ampezzo – gestore dell'Ente parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo; Infrastrutture Venete S.r.l.; UNII (Unione Navigazione Interna Italiana); Veneto Strade Spa; Concessioni Autostradali Venete Spa (CAV); Società Autostrade Alto Adriatico Spa; Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Media Impresa – Federazione Italiana Trasportatori Artigiani (CNA – FITA); Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV); Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS) sez. Veneto; Legambiente Veneto; Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione (Italia Nostra Onlus); WWF - delegazione per il Veneto; Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) - sez. Veneto; Associazione regionale Albo Cavatori del Veneto; Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF); FEDERFUNI.

