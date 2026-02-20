Comunicato Stampa: INDUSTRIA FELIX MAGAZINE: IN EDICOLA E ONLINE IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL MADE IN ITALY 

Ansa 20 febbraio 2026 a

a

a

È in uscita oggi, venerdì 20 febbraio, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, punto di riferimento per l'informazione sul sistema produttivo competitivo italiano. Il giorno stesso dell'uscita in edicola, il Magazine è scaricabile gratuitamente in formato digitale dal sito ufficiale www.industriafelix.it.

Qui di seguito l'elenco delle 94 imprese premiate il 15 ottobre scorso a Roma:

Qui di seguito, invece, l'elenco delle 124 imprese premiate l'11 dicembre a Milano:

Le edizioni nazionali sono state organizzate da IFM in collaborazione con Cerved, Cerved Rating Agency (edizione ESG), A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida, Idea75. IFM sostiene "Sustainable development GOALS".

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL