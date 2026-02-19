Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5

Ansa 19 febbraio 2026 a

a

a

Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Inoltre, la Prima commissione, dopo aver licenziato per l'esame dell'Aula la PDA n. 5, nominando Relatore il presidente, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), e Correlatore Paolo Galeano (Pd), ha espresso parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 8) ‘Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari alle fusioni di Comuni'.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO