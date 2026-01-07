Comunicato Stampa: Tineco presenta il concetto di Modern Living al CES 2026

Ansa 07 gennaio 2026 a

a

a

Quest'anno al CES, Tineco supera il concetto tradizionale di stand espositivo, dando vita a uno spazio immersivo e visivamente coinvolgente ispirato alla casa, pensato per rispecchiare il modo in cui le persone vivono gli ambienti domestici. Nascono così diverse aree esperienziali, ognuna costruita attorno a specifiche identità di prodotto e a moderni concept di living. Un percorso fatto di ambientazioni tematiche che mostra come le soluzioni Tineco si inseriscano in modo naturale nei ritmi della vita quotidiana, attraverso i seguenti modelli di aspirapolvere e lavapavimenti:

“Il CES è sempre stato il luogo ideale per raccontare il futuro, e quest'anno abbiamo deciso di ripensare anche il modo in cui lo presentiamo”, ha dichiarato

Al CES sarà possibile scoprire anche il resto della gamma Tineco, tra cui le scope elettriche PURE ONE A90S e S70, e il premiato lavatappeti CARPET ONE Cruiser (inserito dalla rivista TIME nelle Best Inventions del 2025).

Tineco vi aspetta al

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO