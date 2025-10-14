Comunicato Stampa: La settima edizione del Premio Imprese Storiche protagonista alla Camera di Commercio di Cosenza

Ansa 14 ottobre 2025 a

a

a

Il premio

L'evento rappresenta un

Una cerimonia che racconta legami e tradizioni,

Il Presidente ha poi parlato direttamente al cuore delle imprese: “Quella di stasera non è una premiazione, ma un vero e proprio ringraziamento per ciò che rappresentate: il

L'impresa per un imprenditore – ha concluso il Presidente – rappresenta tutto: racchiude valori, sentimenti, sacrifici, amore e legame con il territorio. Essere imprenditori significa affrontare le difficoltà, superare una burocrazia che spesso rende il cammino tortuoso, ma mettendoci sempre la faccia. E proprio per questo, la promessa che faccio a noi tutti è di

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza