Comunicato Stampa: Ricerca Forrester-Experian: la GenAI trasforma la gestione del rischio di credito in Italia

Secondo la più recente ricerca di Experian condotta da Forrester Consulting, che ha coinvolto undici paesi tra EMEA e Asia Pacifico, compresi 110 decision maker di alto livello provenienti da aziende italiane, il Machine Learning (ML) sta rivoluzionando i processi decisionali nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. I risultati evidenziano come il ML stia supportando le aziende nel migliorare l'accesso ai servizi finanziari, contenere i rischi e velocizzare l'automazione, pur mettendo in luce le sfide che ancora frenano una sua più diffusa adozione.

In Italia, il 69% delle aziende che hanno adottato il ML concorda sul fatto che la tecnologia consente loro di ampliare l'accesso ai servizi finanziari, servendo responsabilmente nuove fasce di clientela che i sistemi di valutazione tradizionali spesso escludono.

Allo stesso tempo, il 60% indica che, grazie a una previsione del rischio più accurata e a una riduzione dei crediti in sofferenza, il ML contribuisce a migliorare la redditività. Questo doppio beneficio – espansione dell'accesso e miglioramento dei risultati finanziari - posiziona il ML come un elemento strategico per le aziende che puntano a una crescita sostenibile e duratura.

Inoltre, due terzi (66%) concordano che il vantaggio più rilevante della GenAI risiede nella semplificazione della documentazione normativa. Questo si traduce in cicli di validazione più rapidi e in una migliore collaborazione tra i team addetti al rischio e quelli alla compliance.

“Il rapporto mette in luce come l'incremento della redditività sia una priorità assoluta per i leader aziendali nel settore bancario e finanziario. In questo contesto, la capacità di prendere decisioni più precise, veloci e di ridurre gestire in modo efficiente il rischio di credito diventa cruciale per raggiungere tale obiettivo. Il Machine Learning (ML) e la Generative AI rendono tutto questo possibile, consentendo alle banche di aumentare i finanziamenti, diminuire il costo del credito e ridurre il time to cash grazie e modelli sempre più performanti e AI Assistant che migliorano la produttività dei dipendenti,” dichiara

Permangono inoltre preoccupazioni legate alla spiegabilità e alla conformità: il 62% dei non adottanti italiani è preoccupato per la trasparenza dei modelli, e oltre la metà (55%) teme un mancato allineamento con le normative. A queste sfide si aggiungono infrastrutture IT e dati obsoleti, che secondo il 56% non sono adatti a supportare l'implementazione del ML. Tuttavia, il report sottolinea anche che molte di queste preoccupazioni nascono da errate convinzioni: i moderni modelli di ML possono essere sia spiegabili che conformi, e l'utilizzo di piattaforme di terze parti può contribuire a superare le lacune in termini di competenze e infrastrutture.

“Il Machine Learning sta aprendo le porte ai servizi finanziari per milioni di persone che, storicamente, sono state escluse dal sistema. Sfruttando dati alternativi e modelli di rischio più sofisticati, il ML permette ai finanziatori di prendere decisioni più eque e accurate, specialmente per i consumatori che hanno una storia finanziaria limitata. Questa tecnologia si sta affermando come un elemento centrale per la costruzione di sistemi finanziari più inclusivi e sostenibili,” afferma

Per saperne di più, è possibile scaricare il rapporto completo

Il rapporto di Experian si basa su un'indagine condotta su 1.195 decision maker di alto livello, responsabili dello sviluppo e dell'implementazione di soluzioni di AI/ML nel rischio di credito, all'interno di aziende operanti nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Lo studio ha coinvolto undici paesi: Australia, Danimarca, Germania, India, Italia, Malesia, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Sudafrica e Spagna. La ricerca è stata realizzata da Forrester Consulting nel luglio 2025 con l'obiettivo di comprendere i benefici che il ML apporta nella gestione del rischio di credito e le ragioni per cui alcune aziende non lo hanno ancora adottato.

