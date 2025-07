Comunicato Stampa: CRV - 11esimo International U.S. Kids Venice Open 2025. Ferragosto di golf a Padova.

Ansa 24 luglio 2025 a

(Arv) Venezia 24 lug. 2025 - Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, l'undicesima edizione dell'International U.S. Kids Venice Open, tra gli eventi internazionali di golf junior più rinomati al mondo, valido per il Ranking mondiale WAGR e per l'ordine di merito italiano. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 19 agosto presso i campi padovani di PlayGolf54: il Golf della Montecchia, il Golf Frassanelle e il Galzignano Golf Course, in provincia di Padova.Enoch Soranzo, nell'introdurre la conferenza stampa, ha sottolineato che “l'undicesima edizione dell'U.S. Kids Venice Open 2025 è una manifestazione straordinaria che dal 2015 si svolge in territorio padovano, coinvolgendo tantissime associazioni e realtà locali, frutto della passione e dell'impegno di molte persone. Un circuito di golf per ragazzi che dà spazio allo sport, alla sana competizione e al divertimento, nel pieno rispetto delle regole e dell'ambiente. Senza dimenticare l'elevato valore sociale, con la raccolta fondi per sostenere la ricerca, grazie all'associazione ‘L'isola che non c'è', partner dell'Hospice pediatrico dell'Ulss 6, all'avanguardia nazionale per le cure palliative. Si tratta quindi di un'esperienza sportiva, culturale, sociale, molto attenta all'ambiente e alla sostenibilità, un importante volano per il turismo veneto, sul quale la Regione sta investendo molto”.Maria Paola Casati, della ‘Golf Academy Montecchia', ha sottolineato che “in questi undici anni, abbiamo fatto tanto e siamo cresciuti. Crediamo che il golf sia uno sport per tutti, racchiuda valori importanti. La gara vedrà competere tra loro bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, provenienti da tutto il Mondo: grazie a questo meraviglioso sport, gettiamo un ponte tra le nazioni, nel segno della condivisione. Senza tralasciare la capacità della manifestazione di attrarre turisti”. Marta Minozzi, responsabile marketing di PlayGolf54, ha parlato di “un evento emozionale, con 380 bambini, di 42 Paesi, che si sfideranno con lealtà e gioia, assieme alle rispettive famiglie e ai maestri. È emozionale anche la sfilata delle nazioni: ricordo, in particolare, la gioia provata lo scorso anno quando abbiamo visto fianco a fianco le bandiere di Russia e Ucraina. Sottolineo il fatto che la kermesse valorizza e promuove, sotto l'aspetto turistico, l'intero territorio, la città di Padova e il bacino euganeo. Diamo spazio anche all'aspetto sociale e benefico, con l'associazione ‘l'Isola che C'è', partner dell'Hospice pediatrico dell'Ulss 6 padovana e prima struttura per le cure palliative in Italia: è bello che siano i bambini ad aiutare altri bambini meno fortunati. Nelle giornate del Venice Open sarà presente anche il Coordinamento Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Parco Colli Euganei ODV, con dimostrazioni per sensibilizzare i giovani atleti e le loro famiglie al costante rispetto della natura e per porre l'accento su quanto importante sia il quotidiano impegno per la salvaguardia dell'ambiente nel nostro Paese”.Alessandro De Luca, che ha in gestione gli impianti sportivi per PlayGolf54, ha ricordato che “il golf si svolge all'aria aperta ed è quindi fondamentale il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità. È importante che proprio il messaggio di sostenibilità ambientale venga trasmesso alle nuove generazioni. In questo senso, abbiamo avviato diverse collaborazioni, anche con le principali università italiane. Ricordo, in particolare, la progettualità ‘Bermuda Grass', con l'introduzione nei nostri campi di un'erba che richiede minimi quantitativi di acqua. Abbiamo cercato di limitare il numero di bottiglie di plastica, nell'ottica ‘plastic free' e dell'attenzione alla raccolta differenziata. Si è aggiunto poi negli anni anche il progetto, condiviso con Atelier del Miele, per sviluppare un ambiente adatto agli insetti impollinatori, ricavandone lo specialissimo Miele Millebuche, premiato nel 2022 con il riconoscimento ‘GEA Operation Pollinator Award'”. Pur non presenti alla conferenza stampa odierna, hanno offerto il proprio contributo anche Paolo Casati, presidente di PlayGolf54, e Lola Geerts, presidente di U.S. Kids Golf Italy.“Siamo orgogliosi dei nostri giovani atleti e di come le nuove generazioni si avvicinino allo splendido sport del golf – ha confidato Paolo Casati, presidente di PlayGolf54 - vogliamo dare loro spazio e opportunità. Vogliamo anche ringraziare i ragazzi e le ragazze della Junior Team che saranno i nostri portacolori e il nostro staff a rappresentanza di tutto il lavoro e l'entusiasmo che muove il Venice Open. I giovani sono i grandi protagonisti di questa gara che li porta alla ribalta dello sport internazionale. Oltre allo sport c'è sempre di più l'attenzione al turismo, all'ambiente e al sociale, per valorizzare il nostro territorio, la nostra città e il Veneto”. Lola Geerts, presidente di U.S. Kids Golf Italy, ha osservato che “nel mio costante impegno nell'organizzare gare internazionali in Europa, Africa ed Emirati Arabi, mi rendo sempre più conto di quanto sia speciale il Venice Open e del valore aggiunto che porta, proprio perché è un lavoro di squadra, non solo nel mondo del golf, ma anche con tutto il territorio e le istituzioni. Queste sinergie hanno reso possibili risultati straordinari e una grande partecipazione di giovani atleti da tutto il mondo, che si esprime al massimo nell'emozione della Sfilata delle Bandiere, un evento assolutamente da vedere e da vivere, che unisce tante nazioni così diverse in un momento davvero significativo”.Ricordiamo che la gara ha il sostegno e il patrocinio della FIG - Federazione Italiana Golf - del CONI Veneto, del Comune di Padova, assessorato allo Sport, della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e dei Comuni di Galzignano Terme, Rovolon e Città di Selvazzano Dentro. Hospitality partner Galzignano Resort, Hotel Ariston Molino Buja, Albarella, L'insolito Posto, media partner Golf & Turismo e Notizie Golf.Tra i partner dell'evento anche: St Andrews Golf Camp, Chervò, FB Sport, Antenore Energia, Husqvarna e Funny Golf, i partner tecnici Frutta Lola, che offrirà banane ricche di potassio contro la calura estiva a tutti i giocatori, DAP Green Division, per i distributori d'acqua di refill anti-plastica, Pasta Felicetti, Toa shoes, Haribo, Morato Group, Sorgenti Sibilla, Ft Health Nutrition, Birrificio Carlsberg e Zelandi Design, con i suoi innovativi tavoli da gioco.Dal 2018, l'evento internazionale del Venice Open ottiene, ogni anno per le sette edizioni svolte, il prestigioso riconoscimento internazionale ‘GEP Tournament', assegnato dalla GEO (Golf Environment Organization) Foundation. Il Golf della Montecchia ha ricevuto anche il premio ‘International Environmental Golf Club of the Year 2024', selezionato tra oltre 60 golf clubs di tutto il mondo, vedendo così riconosciuto l'innovativo lavoro svolto da anni a favore dell'ambiente. Anche quest'anno saranno proposte nuove iniziative per trasmettere ai giovani atleti l'importanza del rispetto per l'ambiente e la natura.

