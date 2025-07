Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera per l'aula all'assestamento del bilancio di previsione 2025-27

16 luglio 2025 a

a

a

(Arv) Venezia 16 lug. 2025 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l'assessore Francesco Calzavara, ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 337, di iniziativa della Giunta, relativo all'assestamento del bilancio di previsione 2025-27 della Regione del Veneto, già ampiamente illustrato nel corso delle sedute precedenti e munito del parere delle altre commissioni consiliari; la proposta legislativa potrà pertanto essere inserita all'ordine del giorno dei lavori d'aula, relatore il consigliere Marzio Favero (Lega-LV); la correlazione sarà affidata alla capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.Di seguito, è stato incardinato in Commissione il disegno di legge di iniziativa dell'esecutivo regionale n. 335 che detta gli indirizzi per l'adeguamento dello statuto della società Veneto Acque spa alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 'Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune'; la Commissione, inoltre, dopo aver sentito in audizione l'amministratore unico Gianvittore Vaccari, ha votato la presa d'atto del bilancio societario n. 52 sulle attività svolte da Veneto Acque nel 2024 e sul budget del 2025.I commissari, infine, hanno espresso positivamente e a maggioranza, senza voti contrari, il parere di propria competenza in merito al progetto di legge n. 327, a prima firma del consigliere Favero (Lega-LV), rubricato “La collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto”, incardinato nella Sesta commissione che può così proseguire l'iter istruttorio.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO