Ecco l'arma (estrema) che Berlusconi può sfoderare per il Quirinale

04 dicembre 2021

Le ambizioni quirinalizie di Silvio Berlusconi non sono più un segreto per nessuno. E così il Cavaliere studia tutte le strade possibili per arrivare al Colle, persino le più improbabili... Cosa c'entrano i sogni di Berlusconi con un emendamento alla Manovra della sua senatrice Urania Papatheu? E di quale emendamento si sta parlando? E cosa c'entrano le donne e il cambio di sesso? Scopritelo nel Superpodio!