Governo Meloni da record: con 1.413 giorni è il più longevo di sempre. La celebrazione di FdI

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 03 settembre 2026 a

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Sono 1.413 i giorni trascorsi dall'insediamento del governo Meloni, diventato il più longevo della storia della Repubblica. Fratelli d'Italia sceglie di celebrare il traguardo puntando soprattutto sui numeri dell'occupazione, con un video che ripercorre l'esperienza dell'esecutivo dal 22 ottobre 2022, giorno del giuramento di Giorgia Meloni e del tradizionale passaggio della campanella. Il filmato è già stato pubblicato sui canali social del partito e da domani, venerdì 4 settembre, sarà proiettato in versione ridotta anche nelle principali stazioni ferroviarie italiane.

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Al centro del video ci sono due contatori. Il primo aggiorna il numero dei giorni di permanenza a Palazzo Chigi e arriva appunto a quota 1.413. Il secondo misura invece la crescita dei posti di lavoro a tempo indeterminato, arrivando a 1.305.000. Numeri che FdI collega alle politiche adottate dall'esecutivo in questi quasi quattro anni e che trovano riscontro, per quanto riguarda gli ultimi dati disponibili, nelle rilevazioni dell'Istat: il tasso di occupazione ha raggiunto il 63,2%, mentre la disoccupazione, sia complessiva sia giovanile, si trova ai livelli più bassi mai registrati. Il partito di maggioranza mette inoltre a confronto l'andamento dell'occupazione stabile degli ultimi anni con quello dei precedenti dieci anni di governi di centrosinistra, sostenendo che in meno di quattro anni siano stati creati oltre mezzo milione di posti di lavoro a tempo indeterminato in più rispetto al decennio precedente. Un confronto che FdI utilizza per rivendicare un cambio di direzione sul mercato del lavoro, sottolineando anche l'andamento dei salari, che secondo la ricostruzione del partito avrebbero registrato una crescita superiore a quella del decennio precedente.

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Il messaggio politico del video ruota quindi attorno al rapporto tra stabilità dell'esecutivo e risultati economici. Per Fratelli d'Italia, i dati sull'occupazione rappresentano uno degli effetti più concreti della continuità garantita dal governo Meloni. Una lettura che punta a contrapporre l'attuale legislatura alla stagione dei governi caratterizzati da maggioranze più fragili e cambi di esecutivo, trasformando il traguardo dei 1.413 giorni anche in un bilancio dell'azione della maggioranza sul fronte del lavoro.