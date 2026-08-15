Bignami rovina il Ferragosto a Conte e Schlein: "Non rosicate", il triste record della sinistra

15 agosto 2026 a

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Galeazzo Bignami manda di traverso il cocomero ai leader della sinsstra: "Non rosicate, il 4 settembre festeggeremo anche l'opposizione più longeva della storia".

Il capogruppo di FdI alla Camera in un video sui social afferma: "Buon Ferragosto a tutti dal porto di Bari, dove venerdì 4 settembre si terrà la manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia con l'intervento di Giorgia Meloni previsto intorno alle 19. Perché proprio quel giorno? Perché il 4 settembre il governo di Giorgia Meloni, il primo governo votato dagli italiani dopo anni e anni di giochi di palazzo, taglierà un traguardo storico, diventando il governo più longevo della storia della Repubblica".

Prima del governo Meloni, ricorda Bignami, "ci son stati - vado a memoria - 67 governi in 76 anni. Lo so, il fatto che Giorgia Meloni guidi il governo più longevo della storia della Repubblica non è una bella notizia per Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Boldrini e sinistri vari. Ma a loro dico: non rosicate, quel giorno festeggeremo un'altra data importante in cui i protagonisti sarete voi, quella dell'opposizione più longeva della storia Repubblica", è la stoccata finale. "Non so per voi, ma quando le sinistre stanno all'opposizione per me è sempre una bellissima cosa da festeggiare. Ci vediamo a Bari", conclude Bignami.