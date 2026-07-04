Il 2027 potrebbe essere l'anno dell'Europa a guida Meloni-Le Pen

Un allineamento delle due Nazioni ridisegnerebbe l'Unione La Francia sa di non essere più una potenza mondiale Il motore franco-tedesco è inceppato egli equilibri cambiano

Vincenzo Sofo 04 luglio 2026 a

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Nessuno ne parla ma il 2027 potrebbe essere una data epocale perla politica continentale: l’anno della nascita dell’Europa a guida Meloni-Le Pen.

Questo spiega probabilmente più di ogni altra cosa perché, d’improvviso, da qualche mese a questa parte per le sinistre le elezioni del 2027 siano diventate questione di vita odi morte, tanto da spingere al matrimonio d’interessi persino Elly Schlein e l’iperattivo Matteo Renzi, il migliore amico italiano di Macron. Fino a pochi mesi fa, infatti, la vittoria di Marine Le Pen in Francia era considerata inverosimile: il consenso del Rassemblement National era alto ma tutti erano convinti dell’efficacia del solito cordone sanitario al ballottaggio. Ora invece il quadro sta mutando, i sondaggi indicano che la vittoria finale della destra francese è difficile da impedire, tanto che l’attuale governo francese ha già avviato le manovre per cercare di mettere insicurezza i suoi uomini di riferimento nei posti chiave della macchina amministrativa organizzando dimissioni (e nuove nomine) anticipate per sottrarle al Rn.

La presenza in contemporanea di Giorgia Meloni alla guida dell’Italia e di Marine Le Pen alla guida della Francia avrebbe un effetto dirompente sul futuro dell’Europa.

Stiamo parlando infatti di due dei tre pilastri fondamentali dell’Unione Europea. Il cuore della civiltà europea.

L’essenza di quell’Europa latina che finora, nel gioco di sfere d’influenze interne all’Ue, non ha mai trovato spazio di espressione proprio a causa del costante disallineamento politico delle due nazioni cugine. Lasciando buone intenzioni come il Trattato del Quirinale lettera morta.

Eppure mai come oggi il motore franco-italiano potrebbe essere propulsore di una nuova Europa. La Francia si è resa conto di non essere più la potenza mondiale di un tempo e il motore franco-tedesco si è inceppata. L’Esagono continua ad avere in mano carte importanti chela rendono inaggirabile per qualsiasi ambizione di autonomia strategica europea ma la crisi d’instabilità economica, sociale e istituzionale nella quale vive da diversi anni le impedisce di farne granché. E guarda con invidia un’Italia che si è rimessa con la schiena dritta scrollandosi di dosso tutti i cliché che ne minavano fino a ieri la credibilità internazionale. Un allineamento delle due nazioni potrebbe dunque ridisegnare il destino del nostro continente. Immaginiamo ad esempio i benefici di una Francia non più antagonista ma partner nello sviluppo di una versione europea del Piano Mattei per l’Africa; o di una cooperazione per cambiare la governance del progetto europeo in senso confederale valorizzando sovranità e identità dei territori invece di soffocarle.

Pensate soprattutto che cosa significherebbe per Giorgia Meloni non doversi battere più in solitaria ma con un partner che condivide valori e visioni. Spesso dimentichiamo che, in un mondo globalizzato, il futuro di una Nazione si fa in gran parte fuori dai confini nazionali e fino a oggi Meloni ha dovuto affrontarlo senza compagni di viaggio: Macron in Francia e Sanchez in Spagna, i due paesi con i quali l’Italia dovrebbe far fronte compatto, sono fieri oppositori politici delle destre di cui Meloni è icona; anche in Germania e Regno Unito per gran parte del tempo gli interlocutori sono stati i socialisti Scholz e Starmer.

Il 2027 potrebbe invece regalarci dei partiti di destra al governo in Francia ma anche in Spagna e Regno Unito.

Cambiando radicalmente, in meglio, il contesto e il margine di azione per l’attuale governo italiano. Una prospettiva talmente enorme da dover bastare a compattare la nostra metà destra del paese.

Invece il sogno che questa metà aspetta da una vita potrebbe svanire proprio a causa dell’Italia e, paradossalmente, non del sabotaggio proveniente da sinistra ma dell’autosabotaggio proveniente da destra. Generale, riflettici.