Italia-Usa, a Villa Taverna governo e parte dell'opposizione. Fertitta: "Relazioni ottime"

02 luglio 2026 a

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Parata di ministri ed esponenti dei partiti a Villa Taverna per la celebrazione per i 250 anni dell'indipendenza degli americana. Oltre al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il governo ci sono i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, della Scuola Giuseppe Valditara, dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Tra gli esponenti dei partiti, presente il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, la deputata di Nm Maria Stella Gelmini, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, la responsabile del tesseramento di FdI Arianna Meloni, il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, il presidente della Commissione Esteri del Senato Maurizio Gasparri, il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, il deputato di Più Europa Benedetto della Vedova, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini.

"Quale luogo migliore dell'Italia per celebrare il 250° anniversario dell'America, dove l'eredità di Amerigo Vespucci e della Repubblica Romana contribuì a plasmare la nascita della nostra nazione, mentre l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica?". Ad affermarlo è l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta nel corso del suo intervento in occasione del ricevimento per il 4 luglio a Villa Taverna. ''Servire come Ambasciatore nel corso di questo primo anno - sottolinea l'Ambasciatore Usa- è stato un privilegio straordinario. Ho potuto constatare personalmente le molteplici dimensioni di questa grande partnership: economica, militare, culturale e politica. I nostri due Paesi sono uniti anche da profondi legami familiari. Oltre 17 milioni di americani vantano origini italiane, me compreso, e questo rende il mio incarico di Ambasciatore in Italia ancora più significativo''. In questo anno così speciale, sottolinea Fertitta, ''celebrerò il 4 luglio in Sicilia, da dove i miei bisnonni emigrarono negli Stati Uniti oltre 130 anni fa''. Quei legami, sottolinea, ''restano forti ancora oggi: ogni anno più di 45.000 studenti americani e 8 milioni di visitatori provenienti dagli Stati Uniti arrivano in Italia''.