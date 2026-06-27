Scuola, Valditara affonda Schlein: "Non conosce ciò che critica o non dice verità"

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Gianni Di Capua 27 giugno 2026 a

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"L'onorevole Elly Schlein si candida a governare l'Italia per cambiare tra l'altro la legge Valditara sul consenso informato, poiché questa legge proibirebbe l'educazione alla affettività, alle differenze e al rispetto, impedendo la prevenzione dal bullismo. Delle due, l'una: o l'onorevole Schlein, come spesso le succede, non conosce ciò che critica, oppure non dice la verità consapevolmente". Così il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara replica alla segretaria del Partito democratico. "La legge sul consenso informato - sottolinea - rinvia alle indicazioni nazionali e alle nuove linee guida che prevedono espressamente, senza possibilità di consenso informato, l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia affettiva e relazionale, educano al contrasto di ogni forma di bullismo e di violenza, comprese la violenza e la discriminazione di genere". "Credo che candidarsi a governare il paese non conoscendo le norme o modificandole a piacimento - conclude l'esponente del governo Meloni - non sia di buon auspicio".