4 di Sera, Monti gela la sinistra ed esalta Meloni: “È la personalità politica più forte in Europa”

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Gianni Di Capua 26 giugno 2026 a

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Mario Monti loda Giorgia Meloni, aspettandosi ancora di più dalla presidente del Consiglio. L’ex premier italiano è apparso in collegamento nella puntata del 26 giugno di 4 di Sera News, il programma di Rete4 condotto da Francesco Vecchi, approfondendo l’atteggiamento della leader di Fratelli d’Italia in ambito europeo: “Il governo italiano e Giorgia Meloni sono stati in questi anni l’entità più ragguardevole e più stabile in Europa e lei, per merito suo, è la personalità politica più forte in Europa. Se avessimo fatto un'azione di costruzione ulteriore dell'Unione Europea, con un forte input di guida italiana, non avremmo perso tempo noi Italia, non si troverebbe adesso Giorgia Meloni a sbattere mentalmente da una parte o dall’altra”.

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Interviene Vecchi, che si inserisce nel discorso del suo ospite: “L’ha vista così ieri per esempio con Emmanuel Macron, cioè questo ritrovato amore reciproco… Perché anche Macron forse ha cambiato atteggiamento nei nostri confronti”. Risponde Monti: “Voglio essere chiaro, la Meloni è più forte di Macron chiaramente, in questo momento l'Italia è più stabile della Francia, quindi benissimo che tornino a non mettersi le dita negli occhi, ma a cercare di cooperare. Se questo fosse stato fatto senza nervosismi reciproci fin da quando la Meloni è andata al potere ed ha dimostrato di saperci fare molto bene, evitando il detour turistico politico di parte a vantaggio della sua parte politica cercando di diventare il punto di forza di MAGA in Europa, ecco l'Italia oggi sarebbe più avanti e anche l’Europa”.