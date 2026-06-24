Psicosette, la Lega presenta un disegno di legge per istituire il reato di manipolazione mentale

Redazione web 24 giugno 2026 a

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“Vogliamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e dentro le istituzioni il tema della manipolazione mentale, un fenomeno in cui sono coinvolti sia uomini che donne, vittime inconsapevoli di psico-sette che adescano le persone in momenti della vita di grande fragilità. Il nostro disegno di legge, nato proprio ascoltando queste realtà, vuole istituire il reato di manipolazione mentale, assicurando giustizia”. Così le senatrici della Lega Tilde Minasi ed Erika Stefani, presentando il disegno di legge sulla manipolazione mentale nel corso di un convegno in Senato dal titolo “Oltre il silenzio delle vittime”, promosso dall’associazione Manisco World.

“La battaglia parlamentare vada avanti. Ringrazio la collega Minasi per aver sostenuto come prima firmataria una proposta in cui crediamo, anche insieme alla presidente Giulia Bongiorno. In commissione abbiamo sentito importanti testimonianze, che evidenziano un vulnus normativo: la difficoltà di individuare la fattispecie concreta del reato di manipolazione mentale; non basta ricondurre tutto alla circonvenzione di incapace quando, invece, le vittime sono persone normali che hanno una formazione, una vita gratificante, sono semplicemente colpite in un momento di debolezza. Non è una velleità di pochi: la fragilità sociale in cui stiamo incorrendo rende necessario un intervento e solo un reato di questa natura potrà porre un argine alla condotta delle cosiddette ‘psico-sette’. Certo, il tempo per approvare la norma è poco, ma già il fatto che abbiamo aperto una finestra è importante”, aggiunge la senatrice Erika Stefani, capogruppo Lega in commissione Giustizia.

“Con le nuove tecnologie digitali i numeri del fenomeno crescono. Abbiamo voluto questo disegno di legge, con le colleghe Stefani e Bongiorno, al fine di colmare un vuoto normativo, sollevato dalle associazioni, dalle vittime e dalle loro famiglie. Persone private della loro identità e colpite nei momenti in cui sono più vulnerabili, che noi come legislatori abbiamo il dovere di tutelare”, conclude Tilde Minasi, prima firmataria del provvedimento.

Tra i protagonisti della giornata Virginia Melissa Adamo, fondatrice e presidente di Manisco World, che ha raccontato la lunga battaglia contro il fenomeno delle psicosette che l'ha colpita anche personalmente. La giornata ha visto la presenza di esperti del mondo accademico e giuridico: la professoressa Anna Maria Giannini, ordinaria di Psicologia generale e Psicologia giuridica e forense presso la Sapienza Università di Roma; l’avvocato Vincenzo Dionisi, che ha illustrato contenuti della proposta di legge; il criminologo Sergio Caruso, direttore scientifico del Master di Criminologia della Calabria; e l’avvocato Giorgia Bagnasco, legale di Manisco World.