Il kraken Renzi dietro l'operazione Vannacci. Il retroscena impazza sui social

Il Tempo ha anticipato tutto nell'edizione del 15 giugno. Matteo gongola e non smentisce

15 giugno 2026 a

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Matteo Renzi dietro l'operazione Vannacci: il retroscena de Il Tempo impazza sui social. Nell'edizione del nostro quotidiano del 15 giugno si parla dello zampino di Renzi che ha mosso le fila per portare il generale fuori dalla Lega e poi all'opposizione del governo Meloni.

"Generale la Lega è finita, Salvini è scappato, è vinto, battuto, dietro la Padania (...)». Così cantava Matteo Renzi sulle note di «Generale» di De Gregori durante il faccia a faccia con Vannacci a Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra - si legge su Il Tempo - Era il 20 aprile, Vannacci due mesi prima, il 3 febbraio, aveva mollato la Lega per fondare Futuro Nazionale". E ancora: "Tenere fuori dalla coalizione di centrodestra Futuro Nazionale aumenta le speranze di vittoria del campo largo. Il calcolo è presto fatto. Il centrosinistra può ambire, al massimo, al 45% e dunque, come ha ricordato Verderami, per battere il centrodestra devono scendere le percentuali di Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Certo c’è sempre la prospettiva che, alla fine, Futuro Nazionale entri nella coalizione di centrodestra. Un’ipotesi che Renzi prova ad allontanare con una formula che svelò proprio in quella puntata di Pulp Podcast: «O Vannacci molla la destra e la destra perde le elezioni o Vannacci sta con la destra e Vannacci perde la faccia».

Tutto questo sta rimbalzando sui social dove si moltiplicano i post e i meme che ritraggono Renzi come il dominus dell'intera operazione. Ne parla Raffaella Regoli su Instagram che scrive: "La sinistra non sa più che pesci pigliare e come soluzione anti Meloni crea...Vannacci?". Più dettagliato il post di The Journalai: "Renzi avrebbe convinto il generale a fondare il suo partito...A ottobre 2025 ci sono le elezioni regionali e qualcuno in via Bellerio avrebbe addirittura fatto capire di non votare per Vannacci. L'obiettivo? Far abbassare la cresta al generale che puntava alla segreteria del partito. Dopo la batosta arriva il kraken Renzi che fiuta il colpo: se convinco Vannacci a fare un partito, metto la coalizione di centrodestra a un bivio...Trapelano articoli di giornale: "Renzi e Vannacci si sono visti a Roma...e Matteo tesseva la sua tela...E se così fosse, il kraken col suo 2%, avrebbe deciso da solo le sorti della politica italiana".