Futuro nazionale, Vannacci: "Ho amici in Russia". E poi la gaffe sulla Crimea

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Angela Bruni 14 giugno 2026 a

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In"Se ricevo finanziamenti dal Cremlino? Mi piacerebbe tanto avere una villa in Crimea, ma non ce l'ho. Se ne sa qualcosa me lo dico, almeno ci andrei in vacanza. Non ho assolutamente finanziamenti dal Cremlino e, per altro, tutti i finanziamenti al partito sono trasparenti e destinazioni così come lo prevede la legge". Così Roberto Vannacci, durante la conferenza stampa a margine dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale, a Roma. "Semplici contatti? Con chi, con Putin? Ogni tanto lo chiamo per augurargli buon appetito", risponde ironicamente il generale, che poi chiarisce: "Non ho contatti con esponenti altolocati dell'apparato dirigente russo", spiegando che invece mantiene "qualche contatto ancora con delle amicizie di russi che ho incontrato quando ho abitato lì per quasi due anni, quasi tutte persone che svolgono lavori comuni". "Ho ancora delle amicizie e delle conoscenze in Russia, ci mancherebbe", ribadisce. A chi gli fa notare che la frase sulla villa in Crimea era un lapsus, in quanto la Crimea non appartiene al territorio russo ma a quello ucraino, risponde: "Non è in Russia, ha ragione. Allora a Novorossijsk, sul Mar Nero".

"La presenza in coalizione di Futuro Nazionale renderebbe radicalmente diverso il messaggio politico, questo è un fatto". Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia risponde alla domanda se sia possibile un'alleanza elettorale tra il Centrodestra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sia alle politiche sia a quelle comunali a Milano che si terranno il prossimo anno. "Le alleanze si fanno comunque sui programmi, rispetto alle posizioni di politica estera noi siamo saldamente nell'alveo dell'atlantismo mentre questo caposaldo viene oggi messo in discussione da Futuro Nazionale". "In merito all'immigrazione mi limito a dire che il concetto di re-emigrazione è uno slogan, diverso è il lavoro serio che inizia a dare i suoi frutti fatto da questo governo", sottolinea Cattaneo. "Infine, sulle tematiche di economia a cui tanto bada Forza Italia non si conoscono proposte, se non dal gusto statalista. Come ha detto Giorgia Meloni, così facendo Vannacci risulta il migliore alleato del campo largo, con i suoi continui attacchi ai partiti del Centrodestra e in particolare a Forza Italia, sembra mirare solo a voler far perdere il Centrodestra, per fare gli interessi di chi?".