Storace: caro Vannacci, ma allora l'accordo non lo vuole fare

Foto: Lapresse

Francesco Storace 12 giugno 2026 a

a

a

Caro onorevole Roberto Vannacci, mi tocca un altro di quelli che lei spaccia come attacchi personali. Ma non sono Lilli Gruber (le mandi un mazzo di fiori, li merita tutti), e conoscendo - diciamo - "la destra vera" mi e le pongo domande doverose. Non sono generale, ho militato come semplice "colonnello" nel Msi e poi in An e il ricordo mi fa venire ancora i brividi. Non le dico La Destra, poi. Non può immaginare, non avendola potuta conoscere o vedere in quei contesti. Però, il dubbio prende sempre più consistenza: proprio per il rispetto che ho per lei - le ho dato il mio voto alle europee - mi chiedo dove vuole portare Futuro Nazionale, se cerca davvero l’alleanza con il centrodestra o se è indifferente rispetto al rischio di trovarci al cospetto di un governo Conte-Schlein.

“A lei piacciono i clandestini”, “Sciocchezze”. Botte da orbi tra Vannacci e Gruber

Passeggiavo per la Camera dei Deputati e ho ascoltato ieri la dichiarazione di voto sul decreto sul salario giusto del suo deputato Bof, che si è detto favorevole al salario minimo orario. Come Conte. Come Schlein. Come Fratoianni. Come Bonelli. Pensavo di essermi confuso, poi ho ascoltato l’on. Rizzetto presidente FdI della commissione lavoro - c’è il suo video - e ho avuto conferma: avevo ascoltato bene. Poi, vedo che sulla fiducia posta dal governo sul provvedimento i suoi deputati hanno votato contro. Sì al provvedimento, no alla fiducia. La memoria mi porta dalle parti del mio ex collega onorevole Clemente Mastella. Destra autentica, questa? Lungi da me ogni volontà di provocazione, ma serietà impone risposte precise. Se è questo il programma economico di Futuro Nazionale è bene saperlo. Perché ormai rischia di apparire evidente che lei, onorevole, non voglia affatto allearsi col centrodestra. La stessa trasmissione con la Gruber può esaltare chi ha deciso di seguirla senza un perché o chissà quali motivi, ma non ha fatto che rafforzare le perplessità di chi è curioso di capire che cosa sta proponendo lei. Lilli la rossa, con quell’aggressione tv, ha fatto il suo mestiere. Buon per lei, onorevole, che in quelle occasioni sa non perdere i nervi ed evita - solo in casi del genere - di strabordare contro gli «attacchi personali». Sicuramente apprezzabile il suo tono verso Giorgia Meloni, con una postura aperta e civile il che è anche saggio da parte sua. Ma c’è un ma, mi consenta: perché insiste in attacchi che paiono sconsiderati assai verso Matteo Salvini e anche contro Marina Berlusconi?

Da Fini ad Alfano fino a Vannacci: ecco gli utili idioti funzionali alla sinistra



Al leader della Lega lei rimprovera di averla usata. Un po’ di gratitudine ci vorrebbe però: io stesso la votai nella lista della Lega alle europee, se lei si fosse candidato altrove no. Sa quanti dei 500mila elettori che lei giustamente sbandiera hanno agito come me? E quanti parlamentari della Lega - certo non tutti - proposero il suo nome nelle «terne» che proponevano ai loro elettori? E anche Marina Berlusconi. Ma per lei è una novità che quella famiglia conti in Forza Italia? Quel cognome le è estraneo? Sembra tutto così beffardo... Provi a mettersi nei panni di quelli come me, che da decenni scelgono il centrodestra e ora restano ad occhi spalancati di fronte allo spettacolo. Credo di sapere bene come ci si muova se un accordo politico lo si voglia realizzare o no. Se attacca così Lega e FI, lo rende impossibile. Poi, se vota persino la sfiducia sul lavoro al governo che ha al petto una medaglia diversa dalla sua, quella di aver aumentato l’occupazione in questo paese in maniera clamorosa, il cerchio pare chiudersi in tutta evidenza. Tra le sue linee rosse abbiamo scoperto pure il salario minimo... ma anche no. Queste domande le pone un cronista che risponderebbe di sì alla domanda su Vannacci in coalizione. Ma se le premesse sono queste mi chiederei: e poi come si governa l’Italia, la Patria? Se si spara addosso a Salvini e a Marina Berlusconi per esaltare la sua bolla poi come risolve i problemi degli italiani? La prossima mossa sarà la patrimoniale? Il chiarimento è impellente, si vota tra un anno e poco più ed è ora che ci vogliono comportamenti responsabili. Non credo che il suo movimento voglia compattamente rischiare un governo rosso a Palazzo Chigi. Fossi in lei chiederei alla Gruber che sicuramente avrà gradito il mazzo di fiori - di poter tornare a La7 per spiegare bene che è finito il tempo degli attacchi - personali, politici, inutili, chissà - ai potenziali alleati di governo. Sono perplessi? Li aiuti con una postura differente. Qui, sul terreno della politica, immagini quelle trincee dove la vedevano sparare al nemico di fronte. Se invece spara al vicino di barricata, diventa tutto più complicato. Deve solo decidere contro chi combatte e tutto sarà più chiaro. Lo meritano anche i suoi famosi «centomila iscritti» che non sono pedine da muovere a suo piacimento. Se sta per davvero dalla parte della destra che è storia e stile e non solo moda attrarrà più simpatie. Se favorirà la sinistra, rischierà solo odio. Abbia qualche anno di pazienza per andare da solo. In Francia i Le Pen ci hanno messo decenni. E Afd in Germania non è nata ieri. Auguri sinceri dalla caserma accanto.