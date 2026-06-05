4 di Sera, Bersani ha la ricetta per la sinistra: “Con la patrimoniale vittoria delle elezioni”

Foto: Rete4

Gianni Di Capua 05 giugno 2026 a

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“Qual è la soglia per definire un soggetto ricco?”. È questa la domanda che viene posta dal giornalista di 4 di Sera, talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, a Pier Luigi Bersani, ex leader del Partito democratico. L’esponente di sinistra non ha dubbi sulla risposta al quesito: “Uno può scegliere. Per esempio uno prende i dati di Bankitalia e vede che il 10% degli italiani possiede il 61% della ricchezza. Se scegle invece l'Istat si accorge che il 5% degli italiani possiede il 49% della ricchezza. Cioè, vogliamo discuterne?”.

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“La patrimoniale è una buona proposta elettorale? Può far vincere il campo largo?”, chiede ancora il giornalista a Bersani, che risponde in maniera affermativa, spingendo su questa strada per vincere le elezioni: “Patrimoniale europea? Ma per l'amor di Dio. Non mi spaventa affatto la parola. Noi se abbiamo bisogno li andiamo a prendere da quel 5% lì. Ci sono diverse tecniche. Progressività nelle patrimoniali, che ci sono già. Successioni. Patrimoniale propriamente detta. Ne discuteremo. Adesso basta dire che se c'è da salvare la sanità, i soldi - chiosa Bersani - li andiamo a prendere lì”.