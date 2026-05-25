Pnrr, raggiunti tutti i 416 obiettivi. L'Italia esempio per l'Europa

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 25 maggio 2026 a

a

a

"Sono 416 gli obiettivi raggiunti su 416 programmati, 660.000 progetti finanziati, dei quali oltre 550 mila conclusi e 100 mila in fase avanzata di realizzazione, nove rate assicurate per 166 miliardi di euro complessivi, che hanno portato l’Italia ad essere lo Stato guida in Europa nell’attuazione del Piano. Sono alcuni numeri dell’Italia del Pnrr, di un modello vincente di Governance, di un sistema virtuoso di lavoro congiunto tra Istituzioni e soprattutto di una visione strategica del Presidente Meloni che ha consentito di trasformare la dotazione finanziaria europea in risorse effettivamente ricevute e in obiettivi concretamente raggiunti”. Così il Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti introduce l’evento di Milano “L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro”, organizzato dalla Struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei ministri, promosso insieme alla Commissione europea, che si terrà il 27 e 28 maggio 2026, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.