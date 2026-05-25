Amministrative 2026, gli exit poll. Centrodestra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca a Salerno

25 maggio 2026 a

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Elezioni amministrative 2026, i primi exit poll. Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra, è in vantaggio a Venezia secondo negli exit poll di Opinio Italia per la Rai diffusi a seggio appena chiusi: è accreditato di una percentuale tra il 47 e il 51 per cento contro il 40-44 per cento del suo sfidante di centrodestra Andrea Martella. Terzo si piazza il candidato di "Ora!" Michele Boldrin (2,5-4,5 per cento). A urne appena chiuse non è dunque esclusa la possibile vittoria anche al primo turno per Venturini.

Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, per il primo exit poll realizzato da Opinio per Rai, con una copertura del campione dell'84 per cento, il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro avrebbe ottenuto fra il 64 ed il 68 per cento. Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra si fermerebbe invece fra il 21 ed il 25 per cento. Per Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato civico, fra il 5 ed il 7 per cento.

A Salerno, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, è in testa con il 56-60% Vincenzo De Luca, con ampio vantaggio su Franco Massimo Lanocita, 14-18%.

A Messina, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, è in testa con il 51-55% Federico Basile, candidato di centro, seguito da Marcello Scurria, candidato del centrodestra, con il 27-31%.

Ad Arezzo Comanducci (centrodestra) avanti con il 41,5-45,5%, Ceccarelli (campo largo) 32-36%, Donati 17,5-21,5%.