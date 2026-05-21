L'attualità di Craxi, il libro di Di Bartolo e Giuliano

Redazione 21 maggio 2026 a

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Oltre un quarto di secolo dopo la sua scomparsa, Bettino Craxi continua a occupare un ruolo centrale nel confronto politico e storico italiano. Un interesse ancora vivo, emerso con particolare forza durante la presentazione del volume Hammamet ricorda Bettino, firmato da Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

L’incontro, promosso dal senatore Salvatore Sallemi, vicecapogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, ha registrato una partecipazione di pubblico particolarmente ampia, segno di quanto la figura di Craxi continui ancora oggi a suscitare attenzione, interesse e confronto tra generazioni diverse. La sala gremita e il coinvolgimento dei presenti hanno confermato il valore culturale e politico dell’iniziativa, capace di trasformarsi in un momento autentico di approfondimento collettivo.

Particolarmente apprezzata è stata la sensibilità istituzionale e politica dimostrata dal senatore Sallemi nel promuovere un appuntamento dedicato non soltanto alla memoria storica, ma anche al dialogo e alla riflessione sul rapporto tra passato e presente della vita pubblica italiana. La scelta di coinvolgere studiosi, rappresentanti delle istituzioni e soprattutto numerosi giovani ha dato ulteriore spessore all’iniziativa, evidenziando l’attenzione verso una memoria condivisa e aperta al confronto.

Nel corso della serata, gli autori hanno illustrato il lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione del volume, soffermandosi sulle testimonianze raccolte ad Hammamet e sui rapporti costruiti dall’ex leader socialista con la comunità tunisina durante l’esilio. Dai loro interventi è emersa una narrazione più intima e meno conosciuta della figura di Craxi, distante dalle tradizionali letture prevalentemente ideologiche.

Tra i momenti più significativi dell’iniziativa, particolarmente apprezzato l’intervento del senatore Luca De Carlo, che ha offerto un contributo di grande qualità e spessore nel corso del dibattito, arricchendo la riflessione sul rapporto tra memoria storica e attualità politica.

Rilevante anche la presenza dei giovani Federico Scalisi, Ottavia Munari, Mattia Romano, Sara Gilardi e Paola Emilia Castelli, i cui contributi hanno arricchito il confronto con sensibilità e prospettive nuove. La loro partecipazione ha confermato come il tema della memoria politica e il ruolo di Craxi nella storia della Prima Repubblica continuino a suscitare interesse anche tra le nuove generazioni, sempre più attente alla comprensione delle vicende che hanno segnato la storia repubblicana italiana. A moderare il dibattito è stato il giornalista di Radio Radicale Giuseppe Di Leo.

Più che una semplice presentazione editoriale, l’evento si è trasformato in un’occasione di approfondimento sul ruolo storico di Bettino Craxi e sul rapporto tra politica, memoria e rilettura del passato, confermando come la sua figura continui ancora oggi a suscitare grande attenzione nel dibattito pubblico italiano.