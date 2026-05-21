Rauti (FdI): Pino Rauti, "Centenario nascita occasione per analisi attualità del suo pensiero politico"

21 maggio 2026 a

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"Ricordare la figura di mio padre a cento anni dalla nascita significa non soltanto onorarne la memoria ma analizzare il suo ruolo nella Destra italiana, la centralità e l'attualità del suo pensiero politico e la sua incessante attività e ricerca intellettuale", ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, partecipando a Sesto San Giovanni all'incontro "Pino Rauti a 100 anni dalla nascita: l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee", organizzato allo Spazio Camelot.

"Un'occasione", ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia - eletta nel Collegio di Sesto San Giovanni nel 2022- "per raccontare e ricostruire la sua lungimiranza culturale e politica e la sua capacità di anticipare i tempi, i fenomeni e le criticità, guidato sempre dalla convinzione che la politica non sia la gestione dell'esistente ma visione del futuro e servizio alla comunità nazionale”. “Mio padre - conclude Isabella Rauti- ha insegnato ad intere generazioni di giovani missini che un popolo senza memoria è come un albero senza radici: non si ha nostalgia delle radici, ma è in loro che matura la consapevolezza della propria identità storica e spirituale. Questo ci consente di interpretare il presente e di disegnare il futuro."

L'appuntamento si inserisce in un calendario di eventi già avviato, con numerose iniziative in programma in varie città italiane, anche in concomitanza con le celebrazioni per gli ottanta anni della fondazione del MSI. Il percorso si concluderà a Roma con una mostra documentale — sul politico e sull'uomo — che verrà inaugurata il 19 novembre, giorno del centenario della sua nascita. All'incontro era presente anche il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, onorevole, Paola Frassinetti.