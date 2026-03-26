Forza Italia cambia, Gasparri lascia la guida del gruppo in Senato: Craxi in pole

26 marzo 2026 a

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Alle 16.30 è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato con all'ordine del giorno le dimissioni dell'attuale capogruppo Maurizio Gasparri e l'individuazione del nuovo. Per il successore di Maurizio Gasparri alla guida del gruppo azzurro al Senato è in pole position il nome di Stefania Craxi.

Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all'interno del gruppo di palazzo Madama. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Gasparri, dice tutto: "Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo".

"Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro", le parola che Maurizio Gasparri ha affidato a una nota.