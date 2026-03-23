Caso Todde, la Corte d'Appello salva la presidente della Sardegna: niente decadenza, solo multa

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Gianni Di Capua 23 marzo 2026 a

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La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, non decadrà dal suo incarico. Per lei è stata confermata solo la sanzione da 40 mila euro. È questa la decisione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, in merito alle presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del 2024. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Emanuela Cugusi, si sono dunque pronunciati nel merito e sulle eccezioni sollevate dalle parti.

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Nello specifico, tra le 91 pagine della sentenza viene dichiarata l'invalidità della costituzione in giudizio del Collegio regionale di garanzia elettorale, si prende atto dell'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale, nella parte in cui ha accertato la sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla carica, si rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, si conferma la sanzione pecuniaria di 40mila euro, applicata con l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale.