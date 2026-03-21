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Paolo Cirino Pomicino, De Luca: “Un autorevole protagonista della vita politica italiana”

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Redazione
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"Pomicino? Un autorevole protagonista della vita politica italiana.  All'ombra della gloriosa Democrazia Cristiana partenopea, passo dopo passo, con la sua illuminante cultura istituzionale, ha scalato tutti i più alti gradini, divenendo  in breve tempo un prestigioso leader nazionale. Sempre generoso e leale, Paolo, che presiedeva a Montecitorio il gruppo parlamentare Dc-Psi di cui ero tesoriere, si è speso nella sua lunga e brillante carriera politica, per realizzare i valori più autentici del cattolicesimo sociale.  Oggi l'Italia s'inchina dinanzi ad un uomo, che ha fatto più storia che cronaca". Così lo ricorda l'on. Franco De Luca, ex-deputato della "Dc con Rotondi”.

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