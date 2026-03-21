Paolo Cirino Pomicino, De Luca: “Un autorevole protagonista della vita politica italiana”

Redazione 21 marzo 2026 a

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"Pomicino? Un autorevole protagonista della vita politica italiana. All'ombra della gloriosa Democrazia Cristiana partenopea, passo dopo passo, con la sua illuminante cultura istituzionale, ha scalato tutti i più alti gradini, divenendo in breve tempo un prestigioso leader nazionale. Sempre generoso e leale, Paolo, che presiedeva a Montecitorio il gruppo parlamentare Dc-Psi di cui ero tesoriere, si è speso nella sua lunga e brillante carriera politica, per realizzare i valori più autentici del cattolicesimo sociale. Oggi l'Italia s'inchina dinanzi ad un uomo, che ha fatto più storia che cronaca". Così lo ricorda l'on. Franco De Luca, ex-deputato della "Dc con Rotondi”.