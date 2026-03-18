Montanari, "sogno una rissa con La Russa". Fratelli d'Italia insorge e chiede le scuse: cattivo maestro

Foto: Ansa

Tommaso Carta 18 marzo 2026 a

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Una foto, con una scritta sul muro: "Sogno una rissa con La Russa". È questa l'immagine condivisa, in una storia Instagram, da Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Una foto, quella "ripostata" dal professore, che ha innescato la reazione del centrodestra e, in particolare, di Fratelli d'Italia. "Ormai sono totalmente disperati e senza freni. Altro che professori: questi sono cattivi maestri", scrive l'account X ufficiale di FdI.

Per la vicecapogruppo del partito al Senato, Antonella Zedda, "Montanari ha davvero superato il limite". Secondo il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler, "la pessima uscita" di Montanari "è assolutamente da stigmatizzare e condannare". Solidarietà, sempre da FdI, dal senatore Paolo Marcheschi, che parla di "clima d'odio che abbonda sui social e non solo e di cui davvero non si sente il bisogno". Mentre, per il deputato Luca Sbardella "è tempo di fermare questa spirale: servono responsabilità e rispetto, non provocazioni irresponsabili".

"Auspico ma, purtroppo, non prevedo le scuse di Montanari", è il commento del senatore di FdI Salvo Pogliese. E definisce Montanari "cattivo maestro" anche la senatrice Michela Biancofiore, capogruppo di Civici d'Italia, Noi Moderati, Udc, Maie. "Il presidente La Russa, che Montanari dovrebbe rispettare in quanto seconda carica dello Stato e al quale va la mia solidarietà, non si farà intimidire dai suoi sogni nascosti e continuerà a svolgere il suo ruolo senza farsi condizionare da frasi indegne", conclude Biancofiore.