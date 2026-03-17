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17 marzo, Valditara celebra la Giornata dell'unità nazionale

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Foto: Ansa
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Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, celebra la Giornata dell'unità nazionale. Lo fa anche attraverso un messaggio pubblicato sui social.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Giuseppe Valditara (@valditara_giuseppe)

 

"Oggi, 17 marzo, celebriamo la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera - scrive il ministro - È una ricorrenza che ricorda la nascita dello Stato italiano e rende omaggio al Tricolore, simbolo dell’identità, della libertà e dell’unità della nostra Nazione. La scuola svolge un ruolo fondamentale nel custodire e trasmettere questa memoria, offrendo alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere e riflettere sulla storia dell’Italia e sul significato dei simboli che rappresentano la nostra Repubblica".

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