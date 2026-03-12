Giorgia Meloni risponde a Elly Schlein: "Opposizione non usi pretesti. Il mio invito resta valido"

Foto: LaPresse

"Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. "Serva", "ridicola", "imbarazzante", "pericolo per l'umanità", "persona che striscia per non inciampare" e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell'opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

E aggiunge: "Altri, invece, sempre nell'opposizione, hanno cominciato ad accampare condizioni surreali per sedersi al tavolo, chiarendo come non vi fosse alcuna disponibilità ad avviare questo confronto. I toni che io ho utilizzato nella replica, invece, sono rimasti rispettosi. Mi sono limitata a chiedere all'opposizione conto della differenza tra le posizioni che chiedono di assumere a noi, oggi, e quelle che assumevano quando erano all'opposizione. Nessuna clava, nessuna mancanza di rispetto, nessun insulto. Questa è la realtà che chiunque può verificare riguardando il dibattito parlamentare. Se non vi è disponibilità da parte dell'opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me". "A dimostrazione di quello che dico - conclude la premier - confermo che il mio invito resta valido. Se l'opposizione ha cambiato idea e intende davvero collaborare nell'interesse dell'Italia, lo dica chiaramente invece di accampare pretesti o condizioni. In questo caso, il governo è pronto ad aprire un tavolo di confronto".