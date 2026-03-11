4 di Sera, Donzelli all'attacco degli speculatori sui carburanti: “Puniremo chi lucra sulla crisi”

Foto: Mediaset

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, è stato ospite della puntata dell’11 marzo di 4 di Sera, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Si discute degli effetti alle pompe di benzina per gli italiani dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente e l’esponente di FdI è netto nell’annunciare la stretta contro gli speculatori dopo l'impennata dei prezzi dei carburanti: “Il decreto energia, che era già stato previsto prima dello scoppio della guerra, è un decreto che sicuramente sta aiutando a calmierare il prezzo dell'energia, della bolletta elettrica. Un decreto che anche in Europa stanno in molti guardando e apprezzando, che è anche andato a limitare alcune follie green che portavano a danneggiare i cittadini con delle spese folli che non avevano nulla di ambientale, ma che erano una speculazione anche quella”.

“D'altro punto di vista, sulle famose accise, oggi come oggi, se dovessimo mettere dei soldi agli italiani o nel mercato per chi fa la benzina, non andremmo a alleviare il portafoglio degli italiani - il ragionamento di Donzelli -, andremmo a fare un regalo agli speculatori perché in questo momento ancora non sono arrivate le conseguenze della guerra alla pompa di benzina. Quando la pompa di benzina aumenta il prezzo prima ancora che arrivino le conseguenze della guerra, vuol dire che sta speculando. Allora non bisogna regalargli dei soldi a chi specula, facendoli passare dalle tasche degli italiani che li rimettono nella benzina che continua a aumentare, ma bisogna mandarci la guardia di finanza. Perché chi specula deve essere punito e non si può incoraggiare chi sta speculando con i soldi degli italiani sopra la benzina, perché è vergognoso”.