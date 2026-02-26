Nuova legge elettorale, la svolta proporzionale è a un passo: accordo vicino nel centrodestra

Foto: Lapresse

La maggioranza di governo sta spingendo verso la conclusione dell’ennesimo capitolo di una riforma che ha dominato il dibattito politico negli ultimi mesi: la nuova legge elettorale. Dopo ore di riunioni serrate tra tecnici e rappresentanti dei partiti di centrodestra, il testo è vicino alla definizione finale, con l’obiettivo di depositarlo alla Camera dei Deputati già nei prossimi giorni. I lavori di ieri, iniziati poco dopo mezzogiorno nella sede nazionale di Fratelli d’Italia, hanno messo intorno allo stesso tavolo i principali negoziatori della maggioranza: da Giovanni Donzelli per FdI ad Alessandro Battilocchio e Stefano Benigni per Forza Italia, fino ai delegati della Lega con il ministro Roberto Calderoli e Andrea Paganella. L’intenzione dichiarata è quella di superare gli ultimi nodi entro la settimana, in modo da avviare rapidamente l’iter parlamentare senza ulteriori ritardi.

Il fulcro della riforma è lo spostamento deciso verso un sistema proporzionale che sostituisca l’attuale modello misto – derivato dal Rosatellum – in cui circa il 37% dei seggi veniva assegnato in collegi uninominali e il resto in liste proporzionali. Nel nuovo impianto, l’idea è di adottare un sistema completamente proporzionale, con un premio di maggioranza che scatta al superamento del 40% dei voti validi a livello nazionale. Questo “bonus” di seggi è pensato per garantire stabilità di governo, un elemento che – secondo i promotori – manca da tempo in un panorama politico estremamente frammentato. Non è però solo questione di numeri: la legge dovrebbe prevedere listini bloccati – ovvero senza preferenze – per l’assegnazione della maggior parte dei seggi proporzionali. La proposta, spinta con forza da FdI, avrebbe visto Giorgia Meloni in prima linea nel rivendicare la reintroduzione delle preferenze, ma alla fine questa ipotesi è stata accantonata di fronte alle resistenze interne alla coalizione.

Uno dei principali punti di contesa riguarda il meccanismo del ballottaggio nel caso in cui nessuna lista o coalizione raggiunga la soglia del 40%. L’idea di un secondo turno è stata accolta con freddezza da diversi esponenti del centrodestra, in particolare da Forza Italia e Lega, preoccupati per l’impatto di un doppio scrutinio sui risultati. In parallelo, si sta discutendo sul ridisegno dei collegi plurinominali: con l’abolizione dei collegi uninominali, ci si interroga su come riequilibrare le zone territoriali per non creare distorsioni rispetto al radicamento locale dei partiti e alle loro performance elettorali. FdI spinge per una maggiore dimensione dei collegi, utile – secondo i meloniani – a bilanciare voti e seggi, mentre Forza Italia e Lega, più radicati in certi territori, mostrano cautela nel rivedere gli assetti consolidati. Un altro elemento centrale della riforma riguarda la soglia di sbarramento per l’ingresso in Parlamento. La maggioranza pare concorde su un limite fissato al 3% dei voti per i partiti che corrono da soli, una cifra ritenuta sufficiente per evitare eccessiva frammentazione senza tagliare fuori forze politiche di medio calibro. Secondo alcune simulazioni di voto, un tale sbarramento potrebbe avere impatti significativi sulle coalizioni e sulla composizione dell’aula, con partiti minori come Azione e altri soggetti centristi che si giocano l’accesso Parlamento attorno a quell’asticella. La fretta della maggioranza è alimentata da due considerazioni politiche: da un lato la volontà di “blindare” un assetto elettorale prima che si avvicinino eventi istituzionali importanti, come il referendum sulla riforma della magistratura previsto per il 22–23 marzo; dall’altro il desiderio di presentarsi alle prossime elezioni con regole condivise in casa propria, prima di coinvolgere l’opposizione. Tuttavia, le divisioni interne non sono affatto superate. Forza Italia continua a opporre resistenza all’inserimento delle preferenze e su alcuni aspetti tecnici del premio di maggioranza, mentre la Lega manifesta timori legati alla perdita di vantaggio nei collegi del nord con l’eliminazione degli uninominali. La riforma in discussione segna un cambio di paradigma rispetto al sistema in vigore, che combinava l’assegnazione maggioritaria in collegi con una quota proporzionale. Un proporzionale puro – se confermato – spingerebbe i partiti a puntare più sulla costruzione di coalizioni nazionali e identità di marca, piuttosto che sulla conquista di collegi territoriali specifici. Secondo gli ultimi sondaggi di consenso, Fratelli d’Italia guida le intenzioni di voto con percentuali superiori al 25%, seguita da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Questi numeri offrono una fotografia utile per capire come le modifiche elettorali possano tradursi in seggi reali: con un sistema proporzionale e soglia al 3%, un insieme ristretto di partiti continuerebbe a dominare la scena parlamentare, mentre altri rischierebbero di restare fuori o di avere un peso marginale.