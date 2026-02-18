Giustizia, Mattarella alla riunione del Csm: "Rispetto per l'istituzione"

Foto: Ansa

Per la prima volta in 11 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura e lo ha fatto "spinto dal desiderio di sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto dalla necessità di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa".

Il Csm, ha proseguito il Capo dello Stato, "non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all’attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario". Ma, ha detto ancora Mattarella, "in questa sede, che deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi e controversie di natura politica, più che per le funzioni di presidente di questo consiglio, come Presidente della Repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell’interesse della Repubblica". Un gesto di rasserenamento del clima che ha ricevuto apprezzamento da diversi schieramenti.