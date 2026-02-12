Vertice Ue, il piano di Meloni: "Prima sfida il prezzo dell'energia"

Foto: Ansa

12 febbraio 2026 a

a

a

"I temi della competitività sono molti, personalmente mi concentrerò soprattutto sulla questione dei prezzi dell'energia. Servono anche risposte a livello nazionale, porteremo in Cdm la prossima settimana una misura molto articolata" proprio sull'energia. Cosi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al vertice Ue sulla competitività.

"L'obiettivo della riunione e favorire il fatto che il Consiglio dia alla Commissione Europea delle chiare cose da fare e che la Commissione possa appellarsi a delle indicazioni chiare anche per frenare la burocrazia che in Europa sta superando ampiamente quello che e il proprio ruolo". Cosi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al vertice Ue sulla competitività. "L'Unione europea deve scegliere, se la sua strategia e quella di aprire ad accordi di libero scambio, e su questo l'Italia e d'accordo, allora deve sapere che non può continuare a iper-regolamentare. Perché non possiamo fare accordi di libero scambio con sistemi che non hanno le norme che noi imponiamo ai nostri produttori".

"La sfida e capire se l'Ue può dare risposte concrete, efficaci e immediate su temi come la competitività perché non c'è più tempo da perdere se vuole tornare a pensare in grande come speriamo", ha concluso la presidente del Consiglio al vertice Ue.