Quando Craxi demolì il Pci: "Neanche i comunisti vogliono il comunismo"

Tutti sapevano la verità sull'Urss e sul comunismo. In Italia però si è fatto finta di niente. In questo video tornato alla ribalta dei social Bettino Craxi spiega che "se per tanti anni si è spiegato che 2 più 2 faceva 5 e improvvisamente si spiega che 2 più 2 fa 4, per quelli che hanno creduto fanaticamente che 2 più 2 facesse 5 può sembrare un dramma, ma tutti sapevano che 2 più 2 faceva 4, tutti sapevano che l'Unione Sovietica si era creato da decenni un determinato sistema politico".

Insomma, c'è stato "un grande ritardo nell'accertamento della verità e siccome, non l'ho detto io, la verità è rivoluzionaria" in Italia qualcuno l'avrebbe dovuta vedere da tempo, spiega nell'intervista che risale al febbraio 1982 il segretario del Psi che poco dopo sarebbe diventato presidente del Consiglio. Con misura ma determinazione, Craxi sottolinea le amnesie del Pci: "In Italia il comunismo non si può fare", "non va bene, non lo vuole nessuno, ma neanche i comunisti lo vogliono".