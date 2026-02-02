Ue, arriva la scossa di Draghi: “L'ordine globale è defunto, servono gli Stati Uniti d'Europa”

Foto: Lapresse

L’ordine mondiale basato sulle regole e sul multilateralismo, nato alla fine della Seconda guerra mondiale, è ormai “defunto”, mentre l’Europa ha di fronte a sé “un futuro in cui rischia di diventare, al tempo stesso, subordinata, divisa e deindustrializzata”. È un orizzonte cupo quello indicato dall’ex premier Mario Draghi, in un discorso pronunciato all’Università di Lovanio, nelle Fiandre, dove ha ricevuto la laurea honoris causa. Gli Stati Uniti, secondo l’ex presidente della Banca centrale europea, “impongono dazi all’Europa, minacciano i nostri interessi territoriali e chiariscono, per la prima volta, di considerare la frammentazione politica europea funzionale ai propri interessi”.

Parlando delle prospettive dell’Unione europea, Draghi afferma che soltanto “agendo insieme come Stati Uniti d'Europa riscopriremo qualcosa che da tempo era sopito: il nostro orgoglio, la nostra fiducia in noi stessi, la nostra fiducia nel nostro futuro. Ed è su queste fondamenta che l’Europa sarà costruita”. A partire dalla vicenda della Groenlandia: “La decisione di resistere anziché accomodare ha richiesto all’Europa di compiere una vera valutazione strategica: mappare le nostre leve, individuare i nostri strumenti e riflettere sulle conseguenze dell’escalation. La volontà di agire ha imposto chiarezza sulla capacità di agire”.

Intanto, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha invitato sia Draghi che l’ex premier Enrico Letta al vertice informale sulla competitività del 12 febbraio, nella cittadina belga di Alden Biesen. “Li ho invitati a unirsi a noi – spiega – per condividere le loro visioni sulla competitività europea e su come si siano evolute dalla pubblicazione dei loro due rapporti innovativi”. “Intendo – assicura Costa – riportare queste discussioni informali nella preparazione e nei risultati del Consiglio europeo formale di marzo”.