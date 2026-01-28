Francia, il senato boccia il disegno di legge sul suicidio assistito

Foto: Ansa

Francesca Mariani 28 gennaio 2026

In Francia il Senato ha respinto con 181 voti favorevoli e 122 contrari il disegno di legge che istituisce un sistema di suicidio assistito, rinviando il testo all'Assemblea nazionale. I deputati riesamineranno la riforma sul fine vita a partire dal 16 febbraio, in seconda lettura. Dopo essersi rifiutati di prendere in considerazione qualsiasi forma di suicidio assistito ed eutanasia durante i dibattiti degli ultimi giorni, i senatori hanno finalmente bocciato il disegno di legge. I parlamentari riprenderanno l'esame partendo dalla versione da loro stessi adottata nella primavera del 2025. L'ala più conservatrice della destra e dei centristi, incarnata in particolare dal leader dei Repubblicani, Bruno Retailleau, si era ampiamente mobilitata durante il dibattito su questo disegno di legge, riuscendo a ottenere il sostegno della maggioranza dei senatori. Di conseguenza, il disegno di legge proposto dal deputato Olivier Falorni, che inizialmente istituiva un sistema altamente regolamentato del diritto alla morte assistita e aveva ottenuto un ampio sostegno all'Assemblea Nazionale, è stato svuotato.



Alcuni, in particolare a sinistra, ritenevano che questo testo emendato, se adottato, avrebbe potuto persino rivelarsi controproducente, contraddicendo la vigente legge Claeys-Leonetti, che autorizza la "sedazione profonda e continua fino alla morte" per alcuni pazienti terminali. Diversi emendamenti approvati al Senato stabilivano, di fatto, il "diritto al miglior sollievo possibile dal dolore e dalla sofferenza ", stabilendo che "nessun intervento volontario dovrebbe essere inteso a causare la morte o ad assistere il morire".