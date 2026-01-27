Federico Ferrai: "Rinaldi sindaco di Roma? Una scelta chiara"

27 gennaio 2026 a

«Roma è oggi una città divisa e il responsabile è il Partito Democratico. Chi nasce a Tor Bella Monaca non ha le stesse possibilità di chi nasce ai Parioli: non è destino, ma il risultato di scelte politiche sbagliate che abbandonano le periferie». Lo dichiara in una nota Federico Ferrai, Lega Giovani Roma, a margine della tre giorni Idee in Movimento. «Servono politiche sociali che garantiscano pari opportunità in tutti i quartieri. Roma o cresce tutta, o non cresce affatto», aggiunge Ferrai.

Nel corso dei panel di Idee in Movimento è stato ribadito un percorso politico chiaro per la Capitale. «In questo percorso – conclude Ferrai – la candidatura di Antonio Maria Rinaldi a sindaco di Roma per la Lega rappresenta una scelta chiara : competenza, coraggio e una visione alternativa per ridare dignità a ogni quartiere della Capitale. Roma ha bisogno di un cambio di rotta, e la Lega è pronta a costruirlo»