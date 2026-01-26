Denunciato il "finto" Br che scrisse "Spara a Giorgia" firmando con la stella a 5 punte

Foto: Ansa

È stato denunciato l'uomo che ha imbrattato i muri di Marina di Pietrasanta con scritte contenenti minacce alle massime istituzioni nazionali e locali, compresa la premier Giorgia Meloni. Tra le frasi versate con la bomboletta spray rossa anche "Spara a Giorgia". Il risultato arriva al termine di un'attività investigativa scrupolosa, continua e capillare, condotta dai carabinieri della compagnia di Viareggio, con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. L'autore delle frasi è pregiudicato sessantenne che vive proprio a Marina di Pietrasanta. È stato denunciato per offesa all'onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e accertare possibili collegamenti con altre persone. Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre era comparsa la scritta "Spara a Giorgia" siglata Br sul muro di recinzione di una struttura alberghiera, sul lungomare della cittadina toscana. Tra il 10 e l'11 gennaio erano apparse altre scritte con insulti volgari e sessisti contro la premier Giorgia Meloni su un muro di recinzione di Pietrasanta.

L'indagine dei carabinieri è stata svolta anche grazie all'analisi dettagliata di numerosi filmati registrati da impianti affiancata anche da servizi di osservazione sul territorio. Il lavoro metodico e costante e la presenza degli investigatori nelle aree interessate ha permesso di individuare l'autore delle scritte ingiuriose. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto materiale ritenuto compatibile con gli episodi contestati: indumenti indossati in occasione dei raid vandalici, una bomboletta spray e altro materiale riconducibile agli eventi, ora custoditi dai militari. L'attenzione dell'Arma non è rivolta esclusivamente al contrasto dei reati di natura eversiva o intimidatoria, ma si estende anche alla salvaguardia della bellezza e dell'integrità degli edifici pubblici e privati.