Antisemitismo, Delrio: "Vorrei il dialogo". Ma mezzo Pd guarda ai ProPal

"Io credo che siamo chiamati a essere all'altezza anche di questi giorni, del Giorno della memoria, e dobbiamo anche essere all'altezza della gravità del fenomeno. L'antisemitismo purtroppo era in crescita anche prima del 7 ottobre, quindi è un fenomeno veramente preoccupante in Europa, non solo in Italia e lo è in tutto il mondo, come dimostra l'attentato di Sidney. Quindi credo che dobbiamo essere all'altezza di un dialogo sereno nel merito, finalmente è partito, speriamo si acceleri questo dialogo in commissione, perché ce n'è bisogno". Il senatore del Partito Democratico Graziano Delrio dà una stoccata ai parlamentari del proprio schieramento che sull'antisemitismo si sono spaccati. L'occasione è il convegno promosso a Palazzo Giustiniani dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Al centro del dibattito c'è proprio l'antisemitismo. A chi gli chiede delle polemiche nate intorno al suo testo sul tema poi ritirato e sostituito da quello del collega di partito Giorgis per il gruppo a Palazzo Madama, Del Rio risponde: "La Francia proprio oggi ha scelto una procedura accelerata per dotarsi di una legge contro l' antisemitismo, quindi insomma è molto importante che ci sia una determinazione. Io sono sempre stato un fautore del dialogo su argomenti come questi. Come siamo stati a ragionare insieme sul femminicidio, si può farlo sull'antisemitismo mi pare, abbiamo ragionato insieme quando io proposi le misure per la famiglia, Meloni che era l'opposizione votò a favore e dialogò". "Ci sono argomenti che fanno bene al Paese - sottolinea Delrio - Fermare il discorso d'odio, fermare la discriminazione, fa bene alla democrazia italiana perché l'antisemitismo non è una cosa che riguarda gli ebrei, riguarda la qualità della democrazia italiana".

Ma una vasta parte della base, e anche diversi esponenti dei vertici del Piddì, hanno sostenuto maninufestazioni pro Palestina che in autunno hanno incendiato l'Italia. Con le dichiarazioni della leader Elly Schlein che non sono state capite da tutti, e da molti sono state ritenute "troppo vicine ai ProPal". Quando gli viene chiesto se sia dirimente inserire nel testo che domani sarà adottato in Commissione Affari costituzionali in Senato la definizione dell'Ihra, che era presente nel suo ddl, Delrio risponde secco: "Avevo proposto un'assunzione della definizione parziale solamente in alcuni campi, altri progetti di legge la assumono completamente, di certo è il punto di riferimento di tutti i paesi europei della Commissione europea, quindi appare difficile a prescindere da questa. La definizione Ihra dice che la critica a Israele è legittima, sono state dette un mucchio di sciocchezze su questo". "La definizione Ihra non parla di antisionismo, quindi non pronuncia mai la parola antisionismo, quindi la libertà di critica va mantenuta", chiarisce il senatore. "Nel mio disegno di legge c'è un articolo apposta per favorire il dialogo, lo scambio di idee, il confronto, non i boicottaggi, non impedisce di parlare alle persone.

Alla domanda se si ricomporrà la frattura nel Pd replica: "Il problema delle diversità di vedute nel Pd sono tutte legittime, c'è chi nel Pd pensa che non sia giusto legiferare, c'è chi pensa che sia giusto legiferare sul discorso d'odio, c'è chi sia giusto legiferare specificamente sull'antisemitismo. Sono punti di vista rispettabili, probabilmente il dibattito è partito male, molto male, sono tutti punti di vista rispettabili. Io rispetto i colleghi che la pensano diversamente, credo che sia mio dovere mantenere un punto su questa misura specifica perché il mio contributo è nato dall'incontro con dei giovani ebrei, degli studenti universitari, dei giovani del liceo, che come la gran parte degli ebrei in tutta Europa, il 97% degli ebrei in tutta Europa, non può manifestare la propria religione, la propria cultura. È un fatto che dovrebbe interrogarci, perché è così che sono partite le esperienze peggiori totalitarie in Europa".