Pd, Rutelli: "Nato per mettere insieme Ds e Margherita? Intento a cui è riuscito poco"

Foto: La Presse

Redazione 22 gennaio 2026

L'idea di Margherita 4.0 proposta da Matteo Renzi? "Che nel centrosinistra ci voglia un aggregato" di questo tipo "è sicuramente una cosa fondata. Io però non mi impiccio". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex sindaco, ministro e vice premier Francesco Rutelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lei ha provato a portare la Margherita nel Pd. Oggi invece sembra che molti vogliano fare il contrario: far uscire gli ex Margherita dal Pd per creare una forza nuova. "Le coalizioni sono per forza larghe e anche nel centrodestra si litiga, è una cosa fisiologica". Il Pd però era nato proprio per mettere insieme Ds e Margherita. "Questo secondo me è riuscito poco". Come mai? "Secondo me bisognava fare una cosa più rivolta al futuro, dire 'il tempo cambia' e pensare alla partecipazione popolare, che è il tema numero uno. La Margherita nelle politiche - ha spiegato a Rai Radio1 -, ha preso più voti popolari assoluti rispetto al Pd". Crede che per farlo al Pd servirebbe un leader più moderato? "Serve tutto, basta vedere la coalizione di destra. L'importante è parlare al popolo". (Roc)