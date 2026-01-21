Ponte Stretto, Salvini: "Al lavoro su conclusioni su istruttoria Corte dei Conti"

Redazione 21 gennaio 2026 a

"Siamo al lavoro, in queste settimane, per chiarire in maniera ancora più esplicita, con dati e valutazioni nelle forme richieste dalla Corte di Conti, le conclusioni dell'importante istruttoria finora svolta, l'obiettivo è aprire i cantieri". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. "Abbiamo confermato l'integrale finanziamento dell'opera nell'ultima legge di Bilancio e stiamo proseguendo le interlocuzioni con la commissione europea, sia sugli aspetti ambientali, sia su quelli di evidenza pubblica", ha aggiunto.