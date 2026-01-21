Medicina: graduatoria piena. Il chiarimento di Bernini: "La riforma non è stato un colpo di teatro"

Foto: La Presse

Si è conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Sulla base dei posti rimasti disponibili dopo la prima assegnazione e delle preferenze espresse da chi non aveva inizialmente ottenuto una sede, secondo quanto apprende LaPresse, la graduatoria di Medicina risulta ora integralmente coperta.

La riforma dell'accesso a Medicina "non è stato un colpo di teatro", ma "una scelta politica nata in Parlamento", ha sottolineato la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, rispondendo al question time alla Camera. "È stato costruito un caso mediatico: prima si è parlato di un presunto concorsone dove copiavano tutti poi si è sostenuto che gli esami erano troppo difficili", ha affermato. Ma questo, nelle parole della ministra è stato "rumore politico per coprire il vecchio esame dei quiz e delle lezioni a pagamento".

È la Sapienza la sede al primo posto tra quelle scelte dagli studenti nella seconda tornata per la facoltà da frequentare dopo 'inserimento nella graduatoria di medicina. Segue la Federico II Di Napoli. Al terzo posto, la Statale di Milano. Sono stati 463 i ragazzi che hanno indicato la propria preferenza per la Sapienza; 363 per la Federico; 307 per la Statale. A seguire la facoltà di medicina dell'Università di Padova, indicata da 244 studenti e l'Università di Torino con 227 preferenze. È in via di riempimento anche la sede di Tirana dell'Università di Roma Tor Vergata, indicata come prima scelta da 140 studenti (a fronte di 124 posti rimasti disponibili). Chiusa la seconda fase, gli studenti potranno ora completare l'iscrizione entro il 24 gennaio. Per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia il totale degli immatricolati/iscritti raggiunge quota 17.278. Considerando, invece, oltre Medicina anche Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria e i corsi affini, il numero complessivo degli studenti immatricolabili e o iscrivibili ai corsi di area medica raggiunge circa 25 mila studenti.