Ue: Meloni prepara vertice. Governo per abbassare la tensione

Mentre si inasprisce lo scontro tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, la leader Giorgia Meloni continua a tessere la tela per abbassare la tensione. Un'escalation - ha piu' volte sottolineato la presidente del Consiglio - porta solo ad un'instabilita' politica e finanziaria. Durante il suo viaggio in Giappone e Corea la premier parlando con i giornalisti non ha nascosto di ritenere un errore le mosse del presidente Usa sulla Groenlandia, ma allo stesso tempo ha sottolineato che le reazioni scomposte di alcuni leader europei rischiano di essere un boomerang e di minare il dialogo tra le due sponde dell'Atlantico. Con questo convincimento la premier si appresta a partecipare alla riunione informale dei capi di Stato o di governo del Consiglio europeo che, tra i vari dossier, affrontera' anche quello delicato sul Medio oriente. L'Italia dovrebbe aderire al board of peace di Trump? "E' una decisione che va presa con grandissima attenzione valutando tutti i pro e tutti i contro di una scelta di questo tipo con implicazioni importanti a livello internazionale", ha detto il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi a Sky TG24.

Ma sul tavolo c'e' soprattutto il dossier sulla Groenlandia e i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. "L'Unione europea non dovrebbe esitare a ricorrere al meccanismo anti-coercizione di fronte alle minacce" di Washington, rilancia il presidente francese Emmanuel Macron. Per Forza Italia "e' prioritario non sfaldare l'alleanza tra Europa e Stati Uniti, che e' politica e commerciale. Sosteniamo quindi l'impegno del governo per scongiurare i contro-dazi e avviarci verso una de-escalation dalle frizioni di questi giorni", dice l'azzurra Deborah Bergamini. Le forze della maggioranza sostengono la linea prudente di palazzo Chigi ma - osserva un 'big' della Lega - lo spazio di manovra si sta assottigliando, ad un certo punto sara' costretta a scegliere tra la direzione che vuole imprimere von der Leyen e quella della Casa bianca. La premier sta riflettendo se partecipare giovedi' mattina a Davos al summit a margine del Wef.

Intanto l'opposizione attacca, ha chiesto che il capo dell'esecutivo riferisca in Aula. "A nome del Partito Democratico, desidero esprimere la nostra piena solidarieta' e il nostro inequivocabile sostegno", scrive la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una lettera inviata a Mette Frederiksen, premier della Danimarca. "La Lega festeggia per i dazi di Trump e lotta contro gli accordi commerciali del Mercosur. Ragazzi, non scherziamo", osserva Matteo Renzi. "Meloni ha trasformato l'Italia in una provincia di provincia di Washington di un'America trasfigurata da Trump", afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Con Donald Trump la Nato e' finita", l'affondo di Avs con Angelo Bonelli. "Accogliamo con favore la sospensione del processo di ratifica degli accordi sui dazi con gli Stati Uniti", affermano i Cinque stelle. "Sospendere la ratifica dell'accordo commerciale tra Ue e Stati Uniti e' una decisione "presa di pancia e non di testa", un errore e una mossa "poco intelligente", le parole dell'eurodeputato del gruppo Conservatori e riformisti (Ecr) Nicola Procaccini.