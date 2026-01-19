Centrosinistra, l'avvertimento di Renzi: "Senza riformisti Meloni vince in carrozza"

Foto: Ansa

Italia Viva, sabato, ha celebrato la 14esima assemblea nazionale. A ricordarlo l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. "E' stato molto bello trovarsi, in tantissimi, a Milano. Abbiamo tracciato la linea verso Casa Riformista perché prima che dei nomi dobbiamo parlare dei contenuti. Noi siamo quelli della libertà, della cultura, della sicurezza. Quelli che dicono che un Paese non può distribuire ricchezza se prima non la crea e dunque vanno aiutate le imprese a crescere, non moltiplicati i sussidi. Siamo questi".

Nell'occasione, spiega il leader moderato, intervenendo sulla sua Enews, dunque, parte un percorso per rimettere insieme quei pezzi moderati che vogliono creare un'alternativa alla sinistra-sinistra nel campo largo. "Siamo orgogliosi di aiutare a costruire una casa dove c'è spazio per tutti e non ci sono veti per nessuno. Perché chi vuole vincere le elezioni del 2027 deve allargare la coalizione e senza i riformisti nel centrosinistra, la Meloni vince in carrozza".