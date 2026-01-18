Groenlandia, Tajani: "L'Italia può mediare per raggiungere un accordo"

Redazione 18 gennaio 2026 a

''Credo che l'Italia, che è accolta ovunque nel mondo per la sua capacità di mediazione, di sapersi fare concava e convessa e anche di saper dialogare con tutti, potrà svolgere un ruolo positivo per trovare accordi, perché non c'è assolutamente bisogno né di guerre commerciali né di contrasti''. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando della situazione in Groenlandia nel corso di un punto stampa a Misurata, in Libia.