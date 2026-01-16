Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto

Redazione 16 gennaio 2026 a

Hammamet, in gennaio, ha un suono particolare. È un luogo dove la luce del Mediterraneo sembra farsi più lenta, più profonda. Ogni anno, in questi stessi giorni, chi arriva dall’Italia riconosce nei vicoli della Medina e nel vento del mare la stessa atmosfera che ha accompagnato gli ultimi anni di Bettino Craxi. La Fondazione Bettino Craxi ETS rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. Le iniziative si svolgeranno nel weekend dal 16 al 18 gennaio, con un programma culturale intenso, ricco di momenti di memoria.

Il cuore delle celebrazioni sarà sabato 17 gennaio. Nella tarda mattinata, la comunità italiana e tunisina, con quanti sono giunti dall’Italia, si ritroverà nel piccolo cimitero cristiano di Hammamet. È un luogo silenzioso e raccolto, adagiato ai piedi della Medina, dove ogni anno si rinnova un gesto semplice e solenne: ricordare Craxi nel punto in cui ha scelto riposare da uomo libero. Terminata la cerimonia, il corteo si sposterà nella piazzetta adiacente al cimitero, affacciata verso il mare. Qui verrà svelata una nuova targa commemorativa: un marmo bianco, su cui sarà incisa una frase evocativa dello statista, idealmente rivolta verso il mare, verso l’Italia, come un ponte che unisce due sponde del Mediterraneo e due storie che continuano a dialogare. La giornata proseguirà poi in serata all’Hotel Bel Azur, alle 21.30, dove sarà proiettato, in anteprima internazionale, il docufilm

“Bettino oltre Craxi. Storia di un uomo”. L’opera restituisce un’immagine intima di Bettino Craxi attraverso una narrazione introspettiva costruita con materiali d’archivio – alcuni dei quali inediti – e con nuove testimonianze di personalità del mondo della cultura, dell’arte e della televisione che lo hanno conosciuto anche al di fuori degli ambiti politici e istituzionali.

Alle iniziative prenderanno parte centinaia di persone provenienti dall’Italia, insieme a parlamentari, amministratori e rappresentanti istituzionali. Tra questi è attesa la presenza del Ministro della Difesa, on. Guido Crosetto.